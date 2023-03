Stand: 30.03.2023 06:06 Uhr Klein Görnow: E-Bike fängt Feuer und löst Carport-Brand aus

Ein Carport ist am Mittwochabend in Klein Görnow bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vollständig ausgebrannt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ging der Brand von einem E-Bike aus. Dessen Batterie wurde gerade an der Ladestadt aufgeladen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand jedoch ein Schaden von rund 75.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich in dem Carport weitere E-Bikes, elektrische Gartengeräte und eine Elektro-Orgel. Das Wohnhaus blieb unversehrt.

