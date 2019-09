Stand: 09.09.2019 06:00 Uhr

Kinderklinik Parchim: Personalprobleme werden größer

In der seit Monaten geschlossenen Kinderklinik Parchim sind die Personalprobleme größer als bislang bekannt. Von ehemals sechs Kinderärzten ist nur noch eine Ärztin in der Asklepiosklinik angestellt. Das sagte ein Kliniksprecher auf Nachfrage. Für den Weggang der Kinderärzte gibt es verschiedene Gründe. So ist ein Arzt inzwischen in Rente gegangen. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV gab es aber auch mindestens eine Entlassung.

Konzern will Kinderstation erhalten

Bislang hieß es, die Kinderstation sei vorübergehend geschlossen, weil alle Ärzte krank geschrieben seien. Hinzu kommt nun auch, dass sich erste Kinderkrankenschwestern woanders neue Arbeit gesucht haben, zum Beispiel bei Helios in Schwerin. Dort werden zur Zeit pro Tag etwa drei kranke Kinder aus der Region Parchim stationär versorgt. Nach Angaben des Asklepios-Sprechers will der Konzern die Kinderstation in Parchim nach wie vor erhalten.

Erneute Stellenausschreibung soll Abhilfe schaffen

Der Konzern hat auf ausgeschriebene Stellenangebote bislang keine Reaktion erhalten. Jetzt soll es weitere Stellenausschreibungen in mehreren Fachzeitschriften geben. Dies sei die letzte Option, hieß es von Asklepios. Mitte Juni hatte sich Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) eingeschaltet und Unterstützung zugesichert. Glawe hatte damals im Landtag gesagt, Ziel sei es, dass die Kinderstation Anfang Juli wieder öffnen könne, eventuell sollten Honorarärzte aushelfen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht.

Ambulante Behandlung möglich

Ein Termin für eine Wiedereröffnung ist daher immer noch offen. Eltern könnten ihre Kinder aber ambulant in der Kinderarztpraxis der Klinik in Parchim versorgen lassen, so der Kliniksprecher. Stationär müssen kranke Kinder nach wie vor nach Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.09.2019 | 06:00 Uhr