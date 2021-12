Stand: 17.12.2021 07:12 Uhr Keine Handbreit Wasser unterm Kiel mehr für die "Gorch Fock" (I)?

Die "Gorch Fock" (I) als Museum auf dem Trockenen - ob das möglich ist, soll die Stadtverwaltung Stralsund nun prüfen. Das hat die Bürgerschaft mit großer Mehrheit in ihrer Sitzung beschlossen. Die Anregung dazu kam von der Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund. Der Traditionssegler wäre damit ein "trockenes Museum", das würde bedeuten, dass das ehemalige Segelschulschiff "Gorch Fock" (I) aus dem Wasser gehoben und an Land oder in einem Trockendock als Museum besichtigt werden kann. Die Stadt verhandelt seit Jahren mit dem Eignerverein Tall Ship Friends über den Ankauf des Schiffes. Es soll mit Hilfe von Landesmitteln saniert werden. | 17.12.2021 07:09

