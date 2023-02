Keine Aufträge für Thyssenkrupp Marine Systems in Wismar Stand: 23.02.2023 06:50 Uhr Der Aufbau der neuen Thyssenkrupp-Werft am Standort Wismar verzögert sich. Das Unternehmen hat geplante Investitionen verschoben, weil die Aufträge fehlen.

Thyssenkrupp wollte mit seiner Sparte Marine Systems ab 2024 neben Überwasserschiffen auch U-Boote in Wismar bauen. So jedenfalls hieß es im vergangenen Juni vom Unternehmen. Geplant war mit Fertigungsbeginn 800 Mitarbeiter zu beschäftigten. Allerings hat das Unternehmen nach eigenen Angaben noch keine Aufträge bekommen - auch nicht vom Bund. Die Planungen hätten sich verschoben, so eine Sprecherin. An den Zusagen für den Standort halte Marine Systems aber fest.

125 Mitarbeiter auf der Werft

Auch die IG-Metall hofft auf Rüstungsaufträge aus Berlin. Das Unternehmen hatte den Standort im vergangenen Jahr nach der Pleite der MV-Werften übernommen. Bisher seien dort 125 Mitarbeiter beschäftigt.

