Jugendweihen in MV starten: Konstante Teilnehmerzahlen Stand: 08.04.2023 10:22 Uhr In Woldegk an der Mecklenburgischen Seenplatte beginnen heute die Jugendweihe-Feiern. Rund 5.500 Mädchen und Jungen nehmen in diesem Jahr landesweit an den Feiern teil.

Rund 45 Prozent aller Achtklässler feiern in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr Jugendweihe - und damit den symbolischen Schritt aus der Kindheit ins Erwachsenenleben. Gut 1.000 Gleichaltrige haben sich für eine Konfirmation in der evangelischen Kirche angemeldet. Diese Feiern finden zumeist Pfingsten statt.

Regionale Schwankungen bei Teilnehmerzahlen

Mehr als die Hälfte aller etwa 14-Jährigen in MV hat sich in diesem Jahr für eine Jugendweihe oder Konfirmation entschieden - ähnlich wie in den Jahren zuvor. Regional schwanken die Zahlen allerdings etwas. In der Region Neubrandenburg, zu der auch Woldegk gehört, nehmen beispielsweise etwa 60 Prozent an der Jugendweihe teil.

