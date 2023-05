Jugendherbergen in MV begrüßen wieder mehr Gäste Stand: 02.05.2023 11:37 Uhr Die Übernachtungszahlen in den Jugendherbergen erreichen wieder fast das Vor-Corona-Niveau. Zwar sei die Nachfrage im Winter nach wie vor gering, im Rest des Jahres gehe es aber aufwärts, so der Jugendherbergsverband MV.

Nachdem die Jugendherbergen während der Pandemie zeitweise ganz schließen mussten, haben sie nach Verbandsangaben mittlerweile fast wieder das Niveau von 2019 erreicht. Dies gelte nicht nur an der Küste, sondern auch in Häusern wie etwa in Burg Stargard, wo es eine gute Bahnanbindung und - als Besonderheit - große Probenräume für Chöre gebe. Für viele Jugendgruppen sei eine gute Erreichbarkeit mit der Bahn wichtiger als große touristische Highlights, hieß es.

Spürbarer Aufschwung im Frühjahr

Schon im vergangenen Jahr lagen die zwölf Häuser des Verbandes mit 282.000 Übernachtungen nur noch zwölf Prozent unter dem Niveau von 2019. Jetzt im Frühjahr habe es dann noch einmal einen spürbaren Aufschwung gegeben, sagte Verbandssprecherin Miriam Gedrose. Auch die Vorbuchungen für die Hauptsaison machten Mut.

