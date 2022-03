Insolvenzverfahren für MV-Werften eröffnet Stand: 01.03.2022 10:34 Uhr Das Amtsgericht Schwerin hat das Insolvenzverfahren für die MV-Werften offiziell eröffnet. Von heute an sollen die Transfergesellschaften zunächst für vier Monate den größten Teil der Werftbeschäftigten aufnehmen.

Nach einer Informationsveranstaltung für die Beschäftigten in Rostock will der vorläufige Insolvenzverwalter am Nachmittag die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand informieren. In den Transfergesellschaften kommen nach Gewerkschaftsangaben insgesamt 1.600 bis 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten des Unternehmens in Wismar, Warnemünde und Stralsund unter. Ein "Kernteam" von etwa 200 Beschäftigten soll nach früheren Angaben den Betrieb aufrechterhalten und gegebenenfalls das Kreuzfahrtschiff "Global Dream" weiterbauen.

AUDIO: MV-Werften: Insolvenzverfahren und Transfergesellschaft (1 Min) MV-Werften: Insolvenzverfahren und Transfergesellschaft (1 Min)

Zukunft der Standorte Wismar und Warnemünde offen

Die MV-Werften hatten vor knapp sieben Wochen Insolvenz angemeldet. Am Montag hat die Stralsunder Bürgerschaft entschieden, das ehemalige MV-Werften-Gelände samt technischer Einrichtungen für 16,5 Millionen Euro zu kaufen und dort einen maritimen Industrie- und Gewerbepark zu entwickeln. Unklar ist derzeit noch, wie es mit den Standorten Warnemünde und Wismar weitergeht.

Weitere Informationen MV-Werften: Stadt Stralsund kauft Werftgelände Die Stadt Stralsund kauft die Flächen der insolventen MV-Werftengruppe in Stralsund. Die Bürgerschaft hat dem Kauf fast einstimmig zugestimmt. mehr Habeck sagt insolventen MV-Werften Unterstützung zu Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht eine Zukunft für den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern. Innovationen böten Chancen, sagt Habeck bei einem Besuch auf der MV-Werft in Wismar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.03.2022 | 06:00 Uhr