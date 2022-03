ITB: MV setzt auf Familienurlaub und Natur Stand: 08.03.2022 11:39 Uhr Fast die Hälfte aller deutschen Familien interessiert sich derzeit für einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist das Ergebnis der jüngsten Reiseanalyse. Auf der heute online beginnenden Internationalen Tourismusbörse ITB legt das Land seinen Schwerpunkt auf dieses Segment.

Mecklenburg-Vorpommern ist das beliebteste Familienreiseziel der Deutschen - und liegt sogar noch vor Italien, Spanien und Österreich. Diese Spitzenposition lasse sich allerdings nur mit Qualität halten und weiter ausbauen, erklärte die Präsidentin des Tourismusverbandes, Birgit Hesse. Derzeit tragen laut Hesse 88 Anbieter im Land das Siegel "Familienland MV - Geprüfte Qualität". Ziel müsse es jetzt sein, weitere Gastgeber von dieser Zertifizierung zu überzeugen.

Land wirbt mit mehr als 30 Naturerlebniszentren

Schon in der kommenden Saison gibt es einige Neuerungen für Urlauber: Unter anderem soll im Sommer der Königsweg auf Rügen eröffnet werden, eine Art schwebende Aussichtsplattform unmittelbar vor der Kreideküste. Auf der digitalen Tourismusbörse wirbt das Land außerdem für die mehr als 30 Naturerlebniszentren wie beispielsweise den Rostocker Zoo, das Müritzeum in Waren oder das Ozeaneum in Stralsund. Denn die Tourismusexperten sind mit Blick auf entsprechende Studien davon überzeugt, dass es vor allem die Natur ist, die Reisende anziehe.

