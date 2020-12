IT-Probleme bei AIDA: Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 28.12.2020 15:18 Uhr Die Rostocker Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Computersabotage bei der Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises.

Das Unternehmen hatte am vergangenen Wochenende wegen "IT-technischer Einschränkungen", wie es hieß, die geplanten Silvesterreisen von zwei Schiffen rund um die Kanaren abgesagt. Eine Bestätigung der Reederei zu den Ermittlungen steht noch aus. Darüber hinaus hatten verschiedene Internetplattformen der Kreuzfahrtbranche berichtet, dass auch bei der italienischen Schwesterreederei Costa Crociere IT-Probleme aufgetreten sein sollen. So ließen sich unter anderem keine Reisen auf Schiffen der Costa-Flotte per Internet buchen.

Gäste berichten von Problemen an Bord

Die Probleme bei AIDA Cruises sind umfangreicher. Per Telefon und per Mail sei AIDA Cruises mit Sitz in Rostock und Hamburg nicht erreichbar, und Kunden, die gebucht haben, könnten nicht kontaktiert werden, so AIDA. Gäste teilten nach ihrer Rückkehr mit, auch an Bord gebe es Probleme bei der IT-Technik. Die Reederei erklärte dagegen, dass der Betrieb aller 14 Schiffe gesichert sei. Die Passagiere, deren Reisen ausgefallen sind, sollen ihr Geld zurückbekommen und zusätzlich einen Gutschein erhalten.

