Heute: Impfen in Nachtclub, Schule und Bibliothek Stand: 10.09.2021 05:22 Uhr Impfen in der Uni, im Stadtteiltreff, auf der Mela: Heute wollen die Gesundheitsämter auch diejenigen erreichen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen.

Insgesamt an 30 Standorten im ganzen Land steht das medizinische Personal bereit, denn der Gedanke ist, die Menschen dort zu impfen, wo sie gerade unterwegs sind. Im Landesinformationsportal sind alle Impf-Gelegenheiten zusammen gefasst. Geimpft wird neben den bekannten Impfzentren zum Beispiel in Einkaufszentren in Grevesmühlen, Stralsund und Greifswald aber auch an kleineren Orten, wie der alten Bibliothek in Malchin und bei der jüdischen Gemeinde in Rostock.

Impfen bis 23 Uhr - zum Beispiel am Flughafen Laage

Und auch nach dem Feierabend soll das Impfen möglich sein. Der Impfabend am Flughafen Laage geht zum Beispiel von 17 bis 23 Uhr. Hier können auch Kinder ab 12 Jahren geimpft werden. Auch die Aktionen in der Mecklenburgischen Seenplatte und in der Stadthalle Ludwigslust laufen bis 20 Uhr. Kommende Woche startet dann eine bundesweite Aktionswoche. Dabei soll es Impfangebote in Vereinen, Geschäften und Fußgängerzonen geben, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

