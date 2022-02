Heftiger Impfstreit zwischen Apothekern und Ärzten Stand: 08.02.2022 17:01 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern können sich seit heute auch Apotheker an den Corona-Impfungen beteiligen. Doch von gut 380 Apotheken im Land wollten zunächst nur sieben mitmachen. Viele Apotheker sagen unter der Hand, Hausärzte würden sie unter Druck setzen. Bei NDR MV Live spitzte sich der Streit weiter zu. Es wurde unverhohlen gedroht.

Mehrere Apotheker gaben gegenüber dem NDR an, dass sie verschiedene organisatorische und infrastrukturelle Probleme vom Impfen abhielten. Doch es gibt offenbar auch nicht unerhebliche Gegenwehr aus der Ärzteschaft. Das sagten mehr als zwei Dutzend vom NDR befragte Apotheker, die allerdings anonym bleiben wollten. Mancher Hausarzt habe bereits angekündigt, keine Sprechstundenausrüstung mehr bei "impfenden Apotheken" kaufen zu wollen, sagte ein Apotheker. Ein anderer Apotheker vermutet: "Ärzte fühlen sich von uns offenbar angegriffen."

Ärztekammer-Chef: Apotheker sollten "Zurückhaltung üben"

Der Chef der Ärztekammer MV, Andreas Crusius, reagierte bei NDR MV Live mit Unverständnis auf die Vorwürfe der Apotheker. Es handle sich um eine "Retourkutsche", die Apotheker sollten besser "an der Stelle Zurückhaltung üben." Crusius drückte seine Skepsis gegenüber den Schnellkursen aus, mit denen die Apotheker auf das Impfen vorbereitet wurden und werden. Im Medizinstudium werde die Notfallmedizin für Ärztinnen und Ärzte sehr ausgiebig und auch praktisch gelehrt, Apotheker würden hingegen nur einen fünfstündigen Schnellkurs absolvieren. "Das entspricht nicht dem, was wir von guter Medizin verstehen und halten", so Crusius.

Crusius: Ärzte könnten wieder Medikamente ausgeben

Dass es bei dem Disput auch um Geld geht, räumte Crusius ein. Für eine Impfung kann ein Hausarzt 28 Euro abrechnen, für Impfungen am Wochenende oder außer Haus kommen bis zu 34 Euro dazu. "Es geht bei manchem ums Geld. Die niedergelassenen Ärzte haben auch durchs Impfen gut verdient", so der Kammerchef. Crusisus legte mit einer Drohung nach. Früher hätten auch Ärzte Medikamente ausgegeben. Das sei zwar mittlerweile abgeschafft worden, aber "das könnte man ja auch zurückdrehen, indem man sagt: Okay, wenn die Apotheker jetzt aufs Feld der Impfungen ausweichen, dann weichen die niedergelassenen Ärzte künftig darauf aus, dass sie Medikamente den Patienten gleich mitgeben. Das wäre ein Schaden für die Apotheker." Zugleich sagte Crusius, dass "wir aber keine Auseinandersetzung (wollen)".

Apothekerkammer: "Unangemessene standespolitische Reflexe"

Bernd Stahlhacke, Geschäftsführer der Apothekerkammer MV, reagierte empört auf die Aussagen von Crusius: "Das sind für mich standespolitische Reflexe, die unangemessen und in der derzeitigen Situation fehl am Platze sind." Die Apotheker hätten sich nicht darum gerissen, zu impfen. Diese Bitte sei von der Politik an sie herangetragen worden - wie auch an Zahn- und Tierärzte. Anfangs habe es nicht genügend Impfstoff und genügend Termine gegeben, jetzt gebe es genügend Impfstoff, aber nicht mehr genügend Impfwillige. Apotheken könnten möglicherweise neue Zielgruppen mit ihrem Impfangebot erreichen, die Hausärzte nicht erreichen könnten - wie etwa Menschen zwischen 25 und 35 Jahren, die meist noch keinen Hausarzt hätten, so Stahlhacke.

Apotheker sollten "Rückgrat" zeigen

Zum Vorschlag von Crusius, den Ärzten die Abgabe von Medikamenten zu ermöglichen, sagte Stahlhacke, dies könne nur jemand sagen, "der die heutigen Bedingungen in der Arzneimittel-Situation nicht komplett kennt. Da hängt so viel dran." Die Arztpraxen würden sich bedanken, wenn ihnen all der Aufwand erspart bleibe, so Stahlhacke. "Es ist für mich unverständlich, dass in einer Situation, wo wir Impfende suchen, dass es da so eine Auseinandersetzung von ärztlicher Seite gibt." Apothekern, die sich unter Druck gesetzt fühlten, riet er, "Rückgrat" zu zeigen. Man müsse nicht auf Konfrontation zu den Hausärzten gehen, aber man könne prüfen, ob man das Angebot in den jeweiligen Orten in Abstimmung mit den örtlichen Ärzten machen könne.

