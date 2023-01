Härtefallfonds für DDR-Renten: Bedürftige können Anträge stellen Stand: 23.01.2023 09:20 Uhr Bedürftige mit offenen Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten können jetzt eine Einmalzahlung aus einem Härtefallfonds beantragen. Das betrifft Menschen aus der "Ost-West-Rentenüberleitung", jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler.

2.500 Euro sind vorgesehen, einmalig als Ausgleich für verlorene Rentenansprüche, die bei der Wiedervereinigung nicht ins bundesdeutsche System übernommen wurden. Geld aus dem Härtefallfonds gibt es allerdings nur für diejenigen, die momentan an der Armutsgrenze leben. In den neuen Bundesländern gilt das für alle Personengruppen, in den alten Bundesländern nur für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler. Berechtigte mit Wohnsitz im beitretenden Land hätten dann Anspruch auf eine Pauschale von 5.000 Euro.

Im Einzelnen werden unter weiteren Voraussetzungen begünstigt:

Beschäftigte bei der Deutschen Reichsbahn, der Deutschen Post oder im Gesundheits- und Sozialwesen,

Pflegende von Familienangehörigen, die ihre Beschäftigung aufgegeben hatten,

Beschäftigte in einer bergmännischen Tätigkeit in der Carbochemie/Braunkohleveredelung, dienstlicher Aufenthalt im Ausland mit Ehegatten, für den die vorherige Beschäftigung aufgegeben wurde,

nach DDR-Recht Geschiedene mit mindestens einem Kind nach mindestens 10-jähriger Ehe,

Balletttänzerinnen oder Balletttänzer (als Ausgleich für die von der DDR zugesagte "Ballettrente"),

Spätaussiedlerinnen oder Spätaussiedler,

jüdische Zuwandererinnen oder Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. deren Angehörige.

Weitere Informationen Härtefallfonds: Antragsformulare Antragsformulare auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum herunterladen. extern

Härtefallfonds umfasst rund 500 Millionen Euro

Die Länder können der Stiftung bis 31. März 2023 beitreten, wenn sie hälftig ihren finanziellen Anteil einbringen und damit die Leistung um 2.500 Euro erhöhen. Bisher hat sich nur Mecklenburg-Vorpommern öffentlich festgelegt, Geld beizusteuern. Gibt es eine solche Landesbeteiligung, wächst die Auszahlung für Berechtigte in diesen Ländern von 2500 auf 5000 Euro.

In Mecklenburg-Vorpommern könnten nach einer vorsichtigen Schätzung rund 10.000 Menschen einen Anspruch haben. Die Anträgsfrist endet am 30. September.

Kritik der Linken und von Betroffenen-Verbänden

Die Linke kritisiert, dass mit dieser Regelung 90 Prozent der Menschen mit offenen Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten leer ausgehen würden. Betroffenen-Verbände sprechen zudem von einem Schlag ins Gesicht für ostdeutsche Rentner.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.01.2023 | 05:00 Uhr