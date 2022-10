Stand: 15.10.2022 15:26 Uhr Gutes Jahr für Imker in MV: Honigerträge erfreuen Bienenhalter

Die Honigernte ist in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr recht gut gelaufen. Nach Angaben des Landesimkerverbandes liegt der Ertrag im Schnitt bei 34 Kilo je Bienen-Volk, das sei in etwa der Wert des Vorjahres. Besonders hoch seien die Mengen in den Kreisen Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte gewesen, mit teilweise mehr als 40 Kilogramm je Bienenvolk. 1.800 Imker sind in Mecklenburg-Vorpommern im Landesverband organisiert.

