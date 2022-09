Großes Strohlager bei Neustadt-Glewe brennt kontrolliert ab Stand: 09.09.2022 07:06 Uhr In der Nähe von Neustadt-Glewe brennt seit Donnerstagmittag ein Strohlager mit 20.000 Strohballen. 30 Feuerwehrleute haben in der Nacht das Feuer bewacht.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst hat. Trotzdem ermittelt die Kripo. Gelöscht werden könnten die beiden Stapel mit mehreren hundert Metern Länge nicht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Im Umfeld der Kleinstadt wurde die Straße zwischen Neustadt-Glewe und Wöbbelin gesperrt. Auch auf der Autobahn A14 kam es zwischen Schwerin und Wöbbelin zu Sichtbehinderungen durch dichten Rauch.

600 Strohballen bei Penkun verbrannt

Vermutlich ebenfalls durch einen Blitzschlag gerieten rund 600 Strohquader in Streithof bei Penkun (Kreis Vorpommern-Greifswald) in Brand. Nach Angaben der Polizei sollten die Löscharbeiten trotz des Regens vermutlich noch bis in die Nacht andauern. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

