Anklam beteiligt sich am 10. "EnergieTag" Mecklenburg-Vorpommern

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) startet am Vormittag auf dem Marktplatz der zehnte "EnergieTag" Mecklenburg-Vorpommern. 20 verschiedene Aussteller präsentieren ihre Firmen und Projekte und wollen so zeigen, wie die Energiewende ganz konkret in der Region aussieht. Besucherinnen und Besucher sollen unterhaltsam an das Thema herangeführt werden.

Verschiedene Aktionen und Exkursionen

So gibt es zum Beispiel einen Kurs für elektrische Roller, sogenannte Segways oder ein Solarbootrennen im Springbrunnen. Zudem können durch reine Muskelkraft eigene Smoothies gemischt werden. Wer zudem plant, den eigenen Haushalt energetisch zu modernisieren, kann eine erste Energieberatung in Anspruch nehmen. Speziellere Einblicke gibt es bei einer Exkursion zur Zuckerfabrik, zur Biogasanlage, dem Umspannwerk und dem Bioökonomiezentrum in Relzow. Mit dem "EnergieTag", der in ganz Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, sollen die Menschen über die Chancen und Möglichkeiten von erneuerbaren Energien in ihrer Region informiert werden.

