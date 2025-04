Stand: 26.04.2025 07:41 Uhr Schwerin: Weiße Flotte startet in Sommersaison

Es ist eine Tradition in der Landeshauptstadt. Am Sonnabend startet die Weiße Flotte Schwerin offiziell mit einer Parade in die Sommersaison. Seit Tagen haben sich Kapitäne und Crews auf die Flottenparade vorbereitet. Die Schiffe sind geputzt und beflaggt worden. Saisonstart ist in der Regel am letzten Aprilwochenende. Mit vier Ausflugsdampfern legt die Weiße Flotte pünktlich um 13.30 Uhr ab und wird dabei von Signalen der Schiffshörner begleitet. Es geht anderthalb Stunden lang über den Schweriner Innen- und den Heidensee. Dabei fahren die MS Schwerin, Lübz, Berlin und das kleinere Schiff Elfriede mal in Reih und Glied, mal liefern sie sich aber auch Wettfahrten. In dieser Saison will die Weiße Flotte grüner werden. Mitte Mai soll das MS Mecklenburg aus der Werft zurückkommen und wird als erstes Fahrgastschiff der Weißen Flotte in Schwerin elektrisch fahren.

