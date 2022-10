Groß Varchow: Tatverdächtige nach Friedhof-Verwüstung ermittelt Stand: 21.10.2022 13:36 Uhr Nach der Verwüstung des Friedhofs in Groß Varchow (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Es soll sich um zwei 14-jährige Mädchen handeln.



Nachdem offenbar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Friedhof in Groß Varchow zahlreiche Grabsteine umgeworfen und Grabschmuck verwüstet wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Es handele sich um zwei 14 Jahre alte Mädchen, die aus einem anderen Bundesland stammen und zurzeit mit einer Jugendgruppe in der Region untergebracht seien, teilten die Ermittler am Freitag mit. Am Donnerstag waren Schäden an mehr als 60 Grabsteinen festgestellt worden. Bürgermeister Thomas Diener (CDU) zeigte sich fassungslos: "Es sieht so aus, als ob ein Tornado durchgefegt ist", sagte er gegenüber NDR 1 Radio MV. Insgesamt gibt es auf dem Friedhof rund 90 Gräber.

Schaden von mehr als 50.000 Euro

Die mutmaßlichen Täterinnen haben Diener zufolge nicht nur Grabsteine umgestoßen, sondern auch Metallplatten und Inschriften abgerissen sowie Blumenschmuck zerstört. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 50.000 Euro. Die Polizei hatte bereits am Donnerstag Spuren gesichert und eigenen Angaben zufolge erste Hinweise auf mögliche Täter bekommen. Polizei ermittelt unter anderem wegen Störung der Totenruhe.



