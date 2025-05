Stand: 01.05.2025 06:00 Uhr Greifswald: Ermittlungen nach Brandstiftung an Humboldt-Gymnasium eingestellt

Nach der zweifachen, schweren Brandstiftung im Humboldt Gymnasium in Greifswald (Landkreis-Vorpommern-Greifswald) hat die Staatsanwaltschaft Stralsund das Verfahren eingestellt. Es konnte demnach kein Tatverdächtiger ermittelt werden, so ein Sprecher. Bei den beiden Bränden Ende April und Mitte Mai vergangenen Jahres waren offenbar die Handtuchspender in den Toiletten angezündet worden. Vier Lehrer waren damals verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

