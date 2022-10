Stand: 24.10.2022 07:25 Uhr Groß Varchow: Fassungslosigkeit nach Grabschändungen

Nach den Grabschändungen in Groß Varchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben am Sonntag etwa 100 Menschen auf dem Friedhof ihre Fassungslosigkeit zum Ausdruck gebracht. Sie stellten Kerzen auf und legten Blumen auf die zerstörten Grabstellen. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag waren auf dem Friedhof fast 70 Grabsteine umgeworfen und Grabschmuck zerstört worden. Tatverdächtig sind zwei 14-jährige Mädchen, die sich mit einer Jugendgruppe in der Region aufhielten. Zu ihren Motiven gibt es noch keine Informationen.



