Grevesmühlen: Demonstration gegen Gemeinschaftsunterkunft Stand: 24.01.2023 06:08 Uhr In Grevesmühlen haben rund 400 Menschen gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Der Landkreis Nordwestmecklenburg plant im benachbarten Upahl eine Containeranlage.

Bis zu 400 Menschen sollen in dem außerhalb gelegenen Gewerbegebiet untergebracht werden. Das seien zu viele für die Gemeinde, so die Kritik der Demonstranten. Zu der Versammlung am Montagnachmittag war über die sozialen Netzwerke aufgerufen worden. Eine offizielle Anmeldung liege aber beim Landkreis Nordwestmecklenburg nicht vor, heißt es von diesem.

Planungen von Grevesmühlen nach außerhalb verschoben

Der Kreis sucht schon seit Monaten nach Lösungen, um Geflüchtete und Asylbewerber unterzubringen. Alle anderen Unterkünfte sind den Angaben zufolge belegt. Zuletzt hatte der Kreis mit einem Gelände in Grevesmühlen geplant. Weil dieses aber nur für ein Jahr zu pachten gewesen wäre, sind die Pläne verworfen worden. Anfang Februar wird der Kreistag die Pläne für den Containerbau in Upahl beraten.

