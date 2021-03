Grenze zu Polen: Nachfrage in Corona-Schnelltestzentren steigt Stand: 22.03.2021 15:34 Uhr Seit gut einer Woche sind die Corona-Schnelltestzentren an der deutsch-polnischen Grenze in Ahlbeck und Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nun schon in Betrieb. Mecklenburg-Vorpommern sieht sich gut vorbereitet für die jetzt nötigen Tests für Einreisende aus dem Hochinzidenzgebiet Polen.

Die erste Woche lief eher verhalten an. In Ahlbeck wurden 150 und in Linken 400 Abstriche genommen. Dabei gab es nur acht positive Ergebnisse, die direkt an die Gesundheitsämter übermittelt wurden. Durch die Hochstufung Polens zum Hochinzidenzgebiet dürfte nun aber sehr viel mehr Arbeit auf die Testzentren zukommen.

Weitere Informationen Polen nun Hochinzidenzgebiet - Pendler kritisieren Testkosten Mecklenburg Vorpommern solle die Kosten für Tests übernehmen, fordern die polnischen Arbeitnehmer. mehr

Zahl der Terminbuchungen nimmt deutlich zu

Denn Pendler brauchen seit Sonntag alle zwei Tage einen negativen Test statt wie zuvor alle vier Tage. Auch Lkw-Fahrer müssen sich jetzt testen lassen. Allein für den heutigen Montag (22. März) wurden insgesamt mehr als 330 Termine gebucht. Für Warteschlangen wie am Morgen in Brandenburg habe das aber nicht gesorgt, sagte Thomas Meyer, der Leiter der Geschäftsstelle für die Metropolregion Stettin. Die Betreiberfirma der Testzentren will jetzt die Öffnungszeiten ausweiten und mehr Personal organisieren.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Verwandtenbesuche über Ostern möglich? Ein entsprechender Vorschlag soll auf dem heutigen Bund-Länder-Gipfel diskutiert werden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.03.2021 | 15:00 Uhr