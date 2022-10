Stand: 18.10.2022 14:38 Uhr Greifswald will die "Bettensteuer" einführen

Die Stadt Greifswald will die sogenannte Bettensteuer einführen. Die Bürgerschaft stimmte am Montagabend dafür. Vier bis sieben Prozent Aufschlag sollen Besucher demnach für die Übernachtung zahlen. Die SPD-Fraktion, die den Antrag in die Bürgerschaft eingebracht hatte, will damit Gäste an den steigenden Ausgaben der Stadt beteiligen. Die Verwaltung muss nun eine entsprechende Satzung erarbeiten. Kritik kommt von der Greifswalder CDU. Fraktionschef Axel Hochschild sagte, im Hinblick auf das Caspar-David-Friedrich-Jahr 2024 sei die Steuer ein völlig verkehrter Anreiz für den Tourismus der Stadt.

