Stand: 01.05.2021 08:05 Uhr Greifswald: Polizei-Großaufgebot wegen NPD-Demonstration

Der 1. Mai wird in Greifswald von zwei Demonstrationen und zahlreichen Mahnwachen geprägt. Die rechtsextreme NPD hat nach Angaben des Landkreises einen Aufzug mit 300 Menschen angemeldet, der gegen Mittag vor dem Hauptbahnhof starten soll. Am Nachmittag soll es eine Gegendemonstration mit rund 400 Teilnehmern geben. Außerdem sind 14 Mahnwachen in der Stadt angemeldet. Die Polizei will nach eigenen Angaben mit 1.000 Einsatzkräften vor Ort sein. Sie rechnet mit Verkehrseinschränkungen. | 01.05.2021 08:02