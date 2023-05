Stand: 01.05.2023 08:03 Uhr Greifswald: Mutter und Sohn bei Wohnungsbrand unverletzt

In Greifswald ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die 36-jährige Mieterin und ihr siebenjähriger Sohn konnten sich noch rechtzeitig aus der Wohnung retten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach Polizeiangaben war der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Steckdose im Kinderzimmer ausgelöst worden. Die Familie wurde erst einmal anderweitig untergebracht.

