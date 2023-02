Stand: 16.02.2023 18:48 Uhr Greifswald: Land finanziert Forschung zu Ostsee-Fluchten

Das an der Greifswalder Universität angesiedeltes Forschungsprojekt zu tödlichen Fluchten aus der DDR über die Ostsee kann mit 100.000 Euro vom Schweriner Wissenschaftsministerium fortgesetzt werden, nachdem die Finanzierung durch den Bund ausgelaufen ist. Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Weil während der Corona-Krise Archive geschlossen hatten, waren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer Forschung in Verzug geraten. Bislang seien noch 101 in Frage kommende Todesfälle nicht erforscht, so Projektleiter Hubertus Buchstein.

