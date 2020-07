Stand: 31.07.2020 06:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Graal-Müritz: 85-Jährige in Ostsee gestorben

In der Nähe von Rostock ist eine 85-Jährige beim Baden in der Ostsee ums Leben gekommen. Die Urlauberin aus Brandenburg wurde am Donnerstag von anderen Badegäste bei Graal-Müritz leblos im Wasser entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Todesursache vermutlich Herzversagen

Die Frau war gegen Mittag zum Schwimmen in der Ostsee gegangen. Ein Ehepaar zog den leblosen Körper an Land - alle Versuche, die Frau am Strand wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Wie ein Polizeisprecher sagte, gibt es keine Anzeichen für ein Ertrinken. Eine Untersuchung habe ergeben, dass die 85-Jährige vermutlich an Herzversagen gestorben sei.

