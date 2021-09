Stand: 12.09.2021 14:45 Uhr Göhren: Weltrekordversuch im Wassertreten gescheitert

Das Ostseebad Göhren auf Rügen ist an einem Weltrekord im Wassertreten gescheitert. Nach einem kurzen Aufwärmen hatte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) um 13 Uhr den Startschuss am Göhrener Nordstrand gegeben: Exakt 1.010 Teilnehmer liefen nach Angaben des Veranstalters an verschiedenen Strandabschnitten in die Ostsee mit 18 Grad Wassertemperatur. Es hätten jedoch mehr als 1.416 Teilnehmer sein müssen, um den Usedomer Rekord aus dem Jahr 2011 zu übertreffen. Mit diesem Weltrekordversuch wollte Göhren als einziges Seebad Deutschlands, das zugleich Kneipp-Kurort ist, den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp, dem Begründer der Gesundheitsphilosopohie der Warm-Kalt-Wechselbäder, feiern. | 11.09.2021 14:44