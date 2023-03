Gestiegene Kosten: Landwirte beraten Probleme beim Bauerntag Stand: 30.03.2023 06:01 Uhr Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie wachsende bürokratische Hemmnisse machen Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Über Lösungen soll beim Bauerntag in Linstow (Landkreis Rostock) beraten werden.

Wie geht es weiter mit der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern? Über diese Fragen wollen heute mehrere hundert Landwirte sowie Politiker und Fachleute beim Bauerntag beraten. Am Nachmittag wird zudem Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) in Linstow erwartet. Diskutiert wird vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auch die künftige Sicherheit in der Nahrungsmittelversorgung.

Hohe Kosten durch Sanktionen gegen Russland

Dem Landesbauernverband zufolge leidet die Branche derzeit infolge der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg unter hohen Kraftstoff-, Dünge-, Futter- und Energiekosten. Agrarökonom Sebastian Lakner von der Universität Rostock sieht jedoch optimistisch in die Zukunft: Unter anderem durch ein Getreideabkommen mit der UN sei die Lage stabilisiert worden, erklärt er bei NDR MV Live.

Agrarökonom: Lage etwas positiver

Einige Betriebe beispielsweise im Pflanzenbau hätten sogar von den hohen Preisen profitiert. Bei den Veredlern - unter anderem bei den Schweinebetrieben - sieht das aber anders aus: Diese hätten Probleme mit den hohen Futterkosten. "Ich könnte mir aber vorstellen, dass im Laufe des Jahres der Fleischkonsum wieder ansteigt und wir da tatsächlich auch in einen Versorgungsengpass kommen", so Lakner weiter. Im Vergleich zu vor einem Jahr würde er die Lage deshalb etwas positiver einschätzen. Ein entscheidender Faktor hierbei sei aber: Wird das Getreideabkommen zwischen der Ukraine, der Türkei und Russland verlängert? "Das hoffe ich", betont der Agrarökonom.

Vorschriften erschweren Stallinvestitionen

Eine weitere Herausforderung für die Landwirte in MV sind dem Landesbauernverband zufolge immer neue umwelt- und ordnungsrechtliche Vorschriften. Durch diese würden Stallinvestitionen erschwert. Die Land- und Ernährungswirtschaft in MV ist nach Angaben des Agrarministeriums mit rund 50.000 Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber im Nordosten.

