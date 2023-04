Geständnis zu Prozessbeginn: Frau in Barth aus Eifersucht erstochen Stand: 04.04.2023 13:40 Uhr Mehr als 30 Messerstiche - im vergangenen Oktober sorgte eine Gewalttat in der Kleinstadt Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) für Aufsehen. Nun begann am Landgericht Stralsund der Prozess gegen den Ehemann des Opfers - mit einem Geständnis.

Der 43-jährige Ehemann räumte ein, am 12. Oktober 2022 mit einem Küchenmesser auf seine Frau eingestochen zu haben und somit für ihren Tod verantwortlich zu sein. In einer zum Prozessauftakt am Dienstag von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung hieß es, er bereue die Tat "zutiefst". Ihm sei bewusst geworden, dass er nicht nur das Leben seiner Frau, sondern auch das seiner Familie, seiner Kinder und letztendlich sein eigenes zerstört habe.

Alkohol und Kokain - Täter stand laut Ermittler unter Drogen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Marokko stammenden Mann Mord aus niederen Beweggründen vor. Er habe seine Frau dafür bestrafen wollen, dass sie sich auf einen anderen Mann eingelassen hatte. Nach der Tat habe er Bilder und Videos, auf denen das Opfer zu sehen war, unter anderem an seinen Vater geschickt, und diesem gesagt, er habe seine Frau umgebracht, weil diese einen anderen Mann nach Hause gebracht habe. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte vermindert schuldfähig. Er sei positiv auf Alkohol und Kokain getestet worden.

Opfer mit 35 Messerstichen entdeckt

Der Angeklagte war nach der Tat mit blutverschmierter Kleidung in Barth gesehen worden. Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten fanden die 38 Jahre alte Frau des Mannes tot in der gemeinsamen Unterkunft. Laut Anklage hat der Beschuldigte 35-Mal mit einem Messer auf das Opfer eingestochen. Die drei Kinder des Paares waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Für den Prozess sind bis zu drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.

