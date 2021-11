Gericht: Ankauf von Luca-App durch Land MV ist unwirksam Stand: 11.11.2021 13:37 Uhr Das Oberlandesgericht (OLG) Rostock hat den Ankauf der Luca-App durch die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern für unwirksam erklärt. Die Regierung habe gegen Wettbewerbsrecht verstoßen, entschied der Vergabesenat des OLG am Donnerstag. Ein Antrag des Landes, den Vertrag dennoch fortzuführen, wurde abgwiesen.

Auch wenn der Auftrag wegen des Zeitdrucks während der Corona-Pandemie nicht europaweit ausgeschrieben werden hätte müssen, sei es zumutbar gewesen, mehrere Angebote einzuholen, begründete das OLG seine Entscheidung. Das Angebot der Hersteller der Vida-App abwägen müssen, das diese von sich aus bei der Landesregierung abgegeben hatten. Die Vida-App biete durchaus Leistungen, welche die Landesregierung als Vergabekriterien genannt habe.

Angebot des Vida-App-Herstellers hätte geprüft werden müssen

Vor der Auftragsvergabe für eine App, mit der Corona-Infektionen nachverfolgt werden können, hätten mehrere Angebote eingeholt werden müssen. Das Angebot des Herstellers der Vida-App - der Vidavelopment GmbH aus Niedersachsen - hätte geprüft werden müssen. Die Vida-App biete durchaus Leistungen, welche die Landesregierung als Vergabekriterien genannt habe, so das Gericht

Luca-App-Vertrag unwirksam

Der Luca-Vertrag ist laut OLG unwirksam, die Entscheidung rechtskräftig. Ein Antrag, den Vertrag dennoch weiterführen zu dürfen, sei abgewiesen worden. Der Geschäftsführer von Vidavelopment, Robert Haile, zeigte sich erfreut und begrüßte das Urteil. Es müsse nun geklärt werden, welche Konsequenzen zu ziehen sind.

Luca-App im Frühjahr 2021 gekauft

Im März 2021 hatte das Land den Auftrag direkt ohne vorherige öffentliche Ausschreibung an den Luca-App-Betreiber vergeben. Das Software-Unternehmen aus Niedersachsen hatte Beschwerde eingelegt. Denn auch ihre App verfüge über das damals gesuchte Anforderungsprofil, so die Argumentation. Das Produkt sei sogar besser, als die vom Land eingekaufte Luca-App. Wie das OLG feststellte, hatte Vidavelopment bereits im Oktober 2020 ein Angebot zu seinem Produkt, die Vida-App, an die Staatskanzlei und vier Tage vor dem Kauf der Luca-App noch einmal direkt an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geschickt.

Beschwerde eines Software-Anbieters aus Österreich abgewiesen

Vor der Firma aus Niedersachsen hatte bereits ein Software-Unternehmen aus Österreich - die Firma Cube Software- und Hotel-Projektierungs GmbH - gegen die Vergabe Beschwerde eingelegt. Diese war vor rund einem Monat abgewiesen worden mit der Begründung, die Firma habe gar kein Produkt anbieten können, das den Vorgaben der Landesregierung entsprochen habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.11.2021 | 15:00 Uhr