Stand: 03.11.2022 07:02 Uhr Geflügelpest: Bereich in Nordwestmecklenburg wird überwacht

Nach einem Geflügelpest-Ausbruch in Stockelsdorf im Landkreis Ostholstein liegt ein kleiner Teil der Überwachungszone auch in MV. Nach Angaben eines Kreissprechers müssen Geflügelhalter im Ortsteil Herrnburg in der Gemeinde Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg) ihre Tiere in Ställen oder Volieren halten. Damit soll eine sichere Barriere zu Wildvögeln, insbesondere zu Wildenten, Wildgänsen, Schwänen hergestellt werden. Zudem müssen kranke und tote Vögel an das Veterinäramt gemeldet werden.

