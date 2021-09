Ferdinandshof: Unbekannte versuchen Geldautomaten zu sprengen

Stand: 17.09.2021 08:38 Uhr

In Vorpommern fahndet die Polizei zur Zeit nach Tätern, die in der Nacht in Ferdinandshof eine Sprengladung gezündet hatten. Die Unbekannten hatten versucht, den Geldautomaten der Sparkassen-Filiale auszurauben.