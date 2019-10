Stand: 10.10.2019 12:04 Uhr

Ex-MP Sellering zieht sich aus Politik zurück

Der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering zieht sich aus der Landespolitik zurück. Der SPD-Politiker will nach Informationen von NDR 1 Radio MV sein Landtagsmandat aufgeben. Sellering war im Sommer 2017 wegen einer Krebserkrankung als Ministerpräsident zurückgetreten.

Erwin Sellering: Stationen seiner Laufbahn































Comeback nach überstandener Krankheit

Nach überstandener Krankheit war er wieder in die Landespolitik zurückgekehrt. Sellering will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz seine Beweggründe erläutern. Sellering wird am 18. Oktober 70 Jahre alt.

