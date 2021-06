Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison in Wismar Stand: 23.06.2021 07:11 Uhr Angesichts stark rückläufiger Corona-Infektionen sind auch Kreuzfahrten wieder möglich: Zum verspäteten Saisonstart ist die "Hanseatic Inspiration" nach Wismar gekommen.

Das erste Kreuzfahrtschiff dieser Saison ist in Mecklenburg-Vorpommern angekommen - und zwar im Hafen von Wismar. Die "Hanseatic Inspiration" der Hapag-Lloyd-Cruises hat am Mittwochmorgen im Überseehafen festgemacht. Es ist der erste von insgesamt neun geplanten Anläufen.

Neues Abfertigungsgebäude noch nicht ganz fertig

Erst vor zwei Tagen wurde das neue Abfertigungsgebäude in Wismar eröffnet. An dem neuen Gebäude sind noch ein paar Restarbeiten zu erledigen, es ist aber schon einsatzbereit. Die Passagiere werden noch mithilfe provisorischer Bauzäune in das Gebäude geleitet. Drinnen wird unter anderem an einem Tresen für die Bundespolizei gearbeitet.

Wegen Corona reduzierte Passagierzahl

Eigentlich passen 230 Passagiere auf die "Hanseatic Inspiration". Wegen der Corona-Regeln der Reederei sind aber nur 163 Passagiere an Bord. Ihnen wird bei ihrem Aufenthalt in Wismar unter anderem ein historischer Stadtspaziergang durch die Hansestadt angeboten. Das fast 140 Meter lange Schiff kommt aus Binz und wird den Wismarer Hafen um 20 Uhr Richtung Nord-Ostsee-Kanal verlassen. Es soll im August wiederkommen.

Saisonstart in Warnemünde Anfang Juli

Am 1. Juli wird dann in Rostock-Warnemünde mit der "AIDAsol" das erste Kreuzfahrtschiff des Jahres erwartet. Wismar ist ein kleiner Spieler unter den Kreuzfahrthäfen. Im Jahr 2019 - dem Jahr vor der Corona-Pandemie - wurden 14 Anläufe gezählt. Im selben Jahr waren es in Warnemünde 196.

