Earth Hour: Licht aus fürs Klima auch in MV Stand: 26.03.2022 15:30 Uhr Rund um den Globus sollen am Abend wieder für eine Stunde die Lichter ausgehen. Auch Schwerin, Wismar und Stralsund beteiligen sich an der symbolischen Aktion für das Klima.

"Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten!": Weltweit rufen Natur- und Umweltschützer auf, heute Abend für eine Stunde auf Licht zu verzichten. An der sogenannten Earth Hour beteiligen sich auch Städte und Gemeinden aus Mecklenburg-Vorpommern.

Symbolische Aktion um 20.30 Uhr

In Stralsund geht das Licht am Rathaus und an den Kirchen der Stadt aus. Die St. Georgen Kirche in Wismar, die vier Stadttore in Neubrandenburg und das Schweriner Schloss machen ebenfalls bei der Aktion mit. Aber auch in deneigenen vier Wänden kann sich jeder an der symbolischen Aktion beteiligen und um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausschalten.

WWF fordert Ausbau erneuerbarer Energien

Die Klimaschützer wollen vor allem darauf aufmerksam machen, wie abhängig wir von fossilen Energien wie Steinkohle, Erdgas oder Erdöl sind. Die Aktion soll aufklären und zum Umdenken bewegen. Sie wird jährlich von der Umweltschutzorganisation WWF organisiert, die einen konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien fordert. Dazu zählen Solar- und Windenergie sowie Erdwärme.

Entstanden ist die Earth Hour 2007 in Sydney. Ab 2008 entwickelte sie sich zu einer globalen Aktion, an der inzwischen mehr als 180 Länder weltweit teilnehmen.

