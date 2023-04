Die besten Melker Deutschlands kommen aus MV Stand: 27.04.2023 14:17 Uhr Die besten Melker Deutschlands kommen in diesem Jahr aus dem Landkreis Rostock. Zwei junge angehende Landwirte haben sich beim Bundesleistungsmelken in Rheinland-Pfalz durchgesetzt.

Ingrid Vogt aus Glewitz wurde Gesamtsiegerin und Erste in der Disziplin "Melkkarussell". Ansgar Gemballa aus Spantekow gewann in der Disziplin "Fischgräten-/Side-by-Side Kombi-Melkstand". Durch das starke Abschneiden des Duos ging auch der Sieg in der Mannschaftswertung nach Mecklenburg-Vorpommern.

Bauernverbandspräsident Kurreck: "Die beiden gewinnen alles"

Beide Azubis lernen bei der Griepentrog KG aus Steinhagen bei Bützow. Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck freute sich: "Die beiden gewinnen in diesem Jahr alles, was man gewinnen kann. Ingrid landete gerade erst beim Berufswettbewerb auf dem Siegertreppchen, Ansgar holte sich wenige Stunden vor der Abreise nach Rheinland-Pfalz den Sieg beim Pflügerwettbewerb in Neubukow. Das ist absolute Spitze." Mit solchem Nachwuchs müsse man sich vor der Zukunft keine Sorgen machen, so Kurreck weiter.

Lob für Ausbildungsbetrieb

Kurreck sparte auch nicht mit Lob für den Ausbildungsbetrieb der Meistermelker in Steinhagen: "Hier erhält der Berufsnachwuchs nicht nur sein fachliches Rüstzeug, sondern bekommt auch Motivation und Durchhaltevermögen vermittelt."

Angetreten bei dem Wettkampf in der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle waren 24 Melker und Melkerinnen aus ganz Deutschland.

