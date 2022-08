Die "Gorch Fock" kommt zur Hanse Sail nach Rostock Stand: 04.08.2022 12:59 Uhr Am Montag macht sie sich auf den Weg nach Rostock - die "Gorch Fock". Das Segelschulschiff der Deutschen Marine ist in diesem Jahr neben der "Dar Mlodziezy" der einzige Großsegler auf der Hanse Sail. Andere Windjammer können wegen des Krieges in der Ukraine nicht kommen.

Das gilt beispielsweise für Schiffe wie die "Mir", die "Kruzenshtern" oder die "Kersones", die schon häufiger auf maritimen Festen im Norden zu Gast waren. Die knapp 90 Meter lange Dreimast-Bark "Gorch Fock" hingegen war bereits bei der ersten Hanse Sail und auch in den Jahren danach immer mal wieder zu Besuch an der Warnow.

Segelschulschiff war sechs Jahre in Reparatur - für 135 Millionen Euro

Der diesjährige Besuch ist ein ganz besonderer: Denn das Segelschulschiff kommt nach einer mehrjährigen Instandsetzung in die Hansestadt. 2016 war die "Gorch Fock" turnusmäßig in die Werft gebracht worden - für vorher kaum geahnte fast sechs Jahre. Die Reparaturkosten sorgten für Schlagzeilen: Aus zunächst geschätzten zehn Millionen Euro wurden am Ende 135 Millionen Euro. Erst im Oktober 2021 kehrte die generalüberholte "Gorch Fock" in ihren Heimathafen Kiel zurück.

"Gorch Fock" erstmals wieder mit mehr als 100 Kadetten an Bord

Den verlässt sie nun am kommenden Montag und bricht nach Angaben der Marineführung mit der Stammbesatzung und erstmals wieder mehr als 100 Kadetten an Bord auf zur Hanse Sail nach Rostock. Die Offiziersanwärter der Marine werden im Rahmen ihrer "Seemännischen Basisausbildung" erste Erfahrungen an Bord des Großseglers sammeln und das grundlegende seemännische Handwerk erlernen. Sie erfahren in der Praxis die Bedeutung von Teamwork und Kameradschaft, bevor es für sie an die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München in den akademischen Teil ihrer Ausbildung geht.

Danach weiter nach Stettin und Helsinki

Das Einlaufen der "Gorch Fock" in Rostock ist für Mittwoch avisiert. Nach der Hanse Sail stehen für das Schiff noch Besuche im polnischen Stettin und finnischen Helsinki auf dem Programm.

