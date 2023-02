Deutsche Post: Eintägiger Warnstreik in MV Stand: 06.02.2023 05:19 Uhr Post-Mitarbeiter in fast ganz Mecklenburg-Vorpommern gehen heute in einen eintägigen Warnstreik. Briefe und Pakete werden in weiten Teilen des Landes nicht ausgeliefert, erklärte die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di.

Sie hat zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen, um Druck auf die nächste Runde der Tarifverhandlungen zu machen. Ver.di will 15 Prozent mehr Lohn und mindestens 200 Euro mehr für Auszubildende. Es gehe um den Ausgleich des Reallohnverlustes auch durch die Inflation. Die Post sei ein gesundes Unternehmen und mache Milliarden-Gewinne, so Ver.di.

Nur in Ludwigslust-Parchim wird zugestellt

Bisher aber hätten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. In Rostock will die Gewerkschaft mit einer Protestkundgebung Druck machen. Bis auf den Kreis Ludwigslust-Parchim soll es heute keine Zustellung geben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mittwoch in Düsseldorf geplant.

