Corona in Kliniken: Azubis und Studierende sollen einspringen Stand: 28.03.2022 15:30 Uhr In den Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es aufgrund der Corona-Pandemie akute Personalengpässe. Medizin-Studierende aus Rostock und Greifswald sowie Pflege-Azubis sollen nun Abhilfe schaffen.

Bis zu 30 Prozent des Klinikpersonals fällt momentan aufgrund von Krankheit oder Quarantäne aus, so das Gesundheitsministerium. Auch in den Kitas ist die Personaldecke coronabedingt sehr dünn. Auch hier sollen mehrere hundert Azubis in den kommenden Wochen einspringen, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach der Sitzung des Krisenstabs der Landesregierung.

Anhaltend hohe Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Zahl der registrierten Corona-Ansteckungen liegt in Mecklenburg-Vorpommern seit Wochen auf einem sehr hohen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen beträgt aktuell deutlich mehr als 2.000. Damit hat das Land weiterhin den höchsten Wert aller Bundesländer und liegt weit über dem Bundesdurchschnitt.

AUDIO: Drese will Azubis im Gesundheitswesen einsetzen (1 Min) Drese will Azubis im Gesundheitswesen einsetzen (1 Min)

Verlängerte Schutzmaßnahmen im Land

Gesundheitsministerin Drese spricht schon seit Wochen von einer angespannten und dynamischen Lage - und drängte darauf, die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen beizubehalten. Dazu gehöre etwa die Pflicht zum Tragen von Masken beim Einkaufen. Dem hat der Landtag in der vergangenen Woche auch zugestimmt.

Weitere Informationen Kritische Lage in Kliniken - Personal fehlt im Osten des Landes Wegen Personalausfällen aufgrund von Omikron-Infektionen und Quarantäne werden in Neubrandenburg und Demmin nur noch Notfälle aufgenommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.03.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik