Stand: 01.05.2020 08:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen

Mit dem heutigen Tag treten in Mecklenburg-Vorpommern weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft. So können Spielplätze im Land wieder genutzt werden. Damit setzt Mecklenburg-Vorpommern sofort ein Ergebnis der Beratungen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Donnerstag um. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verweist aber darauf, dass auch auf Spielplätzen die Hygienevorschriften und der Abstand von anderthalb Metern eingehalten werden müssen. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte, gemeinsames Spielen in einer Gruppe sei nach wie vor nicht erlaubt. Mit Blick auf übriggebliebene Absperrbänder an Spielplätzen sagte Madsen, diese dürften ab sofort ignoriert oder einfach entfernt werden.

Auch große Geschäfte dürfen wieder öffnen

Von heute an dürfen außerdem Zweitwohnungsbesitzer wieder ins Land, wenn sie ihren Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet haben - eine steuerliche Erfassung der Zweitwohnung reicht dafür nicht aus. Auch 850 Jäger, die vom Einreiseverbot betroffen waren, dürfen wieder einreisen, wenn sie hier jagdberechtigt sind. Weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen folgen in den nächsten Tagen. Von Sonnabend an dürfen Geschäfte wieder ihre komplette Verkaufsfläche öffnen. Die 800 Quadratmeterregel gilt in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr. Schüler, die im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen, dürfen von Montag wieder zu Schule, ebenso Grundschüler der vierten Klasse. Die Friseure dürfen wieder öffnen. Auch Gottesdienste sind von Montag an wieder erlaubt.

Corona-Lockerungen: Spielplätze wieder offen Nordmagazin - 30.04.2020 19:30 Uhr Kinder dürfen endlich auf die Spielplätze und auch größere Geschäfte können wieder öffnen. Das haben die Länderchefs und Kanzlerin Merkel beschlossen. Klaus Göbel berichtet.







4,36 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Entscheidungen kommende Woche erwartet

Bis zum kommenden Mittwoch soll zudem die Wirtschaftsministerkonferenz der Bundesländer Vorschläge für weitere Lockerungen im Tourismus vorlegen, so Ministerpräsidentin Schwesig. Klar sei, dass dies nur Schritt für Schritt geschehen könne. Auch über die Öffnung von Museen und Gedenkstätten soll in der kommenden Woche entschieden werden.

Weitere Informationen Gottesdienste und Friseurbesuche ab 4. Mai in MV möglich Ab dem 4. Mai dürfen in Mecklenburg-Vorpommern wieder Gottesdienste abgehalten und Friseure besucht werden. In Arztpraxen müssen Masken getragen werden. Die Außengastronomie könnte am 11. Mai öffnen. mehr NDR Info Corona-Ticker: Städte fordern Konzept für Freibäder NDR Info Der Städtebund fordert Planungssicherheit für weitere Lockerungen, zum Beispiel Freibäder. Spielplätze, Zoos und einige Kultureinrichtungen dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Alle Corona-News im Ticker. mehr

Fallzahlen sind entscheidend

Die vergleichsweise geringe Zahl von Infektionen könnte sich für die Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern positiv auswirken. In den vergangenen Tagen hatte es im Nordosten nur noch wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Schwesig betonte aber erneut, dass die Entwicklung der Fallzahlen im Blick behalten werden müsse.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.05.2020 | 08:00 Uhr