Stand: 06.09.2022 05:01 Uhr Corona, Energie, Krieg: Kundgebungen in vielen Städten

Mehrere hundert Menschen sind am Abend in verschiedenen Städten im Land zu Kundgebungen auf die Straße gegangen. Es ging um Corona, die hohen Energiekosten und den Krieg in der Ukraine. Laut Polizei waren in Rostock bei zwei Demonstrationen insgesamt 470 Menschen dabei, in Neubrandenburg fast 400 und in Wismar 260, laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Darüber hinaus gab es weitere Kundgebungen unter anderem in Neustrelitz und Parchim. | 06.09.2022 05:00

