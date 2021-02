Corona-Impfstoff von AstraZeneca in MV zu kalt ausgeliefert Stand: 17.02.2021 04:58 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat es offenbar eine Panne mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca gegeben. In einigen Fällen ist er möglicherweise zu kalt geliefert worden.

7.200 Impfdosen von AstraZeneca sind am Montag in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Der Impfstoff muss im Bereich von 2 bis 8 Grad Celsius ausgeliefert werden. In einigen Fällen soll die Temperatur bei der Auslieferung an die Impfzentren niedriger gewesen sein, teilte das Gesundheitsministerium mit. Daraufhin wurden Impfungen vorsorglich ausgesetzt.

Wie viele Dosen wurden bereits verimpft?

An der Aufklärung der Ursache werde "mit Hochdruck" gearbeitet, versicherte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstagabend. Krankenhäuser und Impfzentren seien informiert. Mit der zuständigen Stelle für Arzneimittelüberwachung werde nun auch geklärt, ob der Impfstoff trotz der möglicherweise zu kalten Lagerung weiter verwendet werden kann. Bis dahin befindet er sich - wie es heißt - in Quarantänelagerung. Die Impfstoffe der Firmen Biontech und Moderna, die bei deutlich tieferen Temperaturen gelagert werden müssen, würden uneingeschränkt weiter verteilt und eingesetzt.

Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung

Inzwischen hat der US-Hersteller Johnson & Johnson in der EU eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff beantragt. Die europäische Arzneimittelbehörde will das Vakzin bis Mitte März prüfen und darüber entscheiden. Es wäre der vierte Corona-Impfstoff mit einer bedingten Marktzulassung für die Europäische Union. Das Vakzin von Johnson & Johnson hätte eine Besonderheit: Voraussichtlich reicht eine Dosis zur Immunisierung. Alle übrigen derzeit genutzten Impfstoffe müssen zweimal gespritzt werden.

