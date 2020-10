Corona-Fall: Schule in Leopoldshagen geschlossen Stand: 19.10.2020 06:36 Uhr Ein Kind der Grundschule in Leopoldshagen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Schule bleibt von heute an geschlossen. Auch viele Schüler in Anklam und Lützow müssen zu Hause bleiben.

Die Grundschule in Leopoldshagen am Stettiner Haff (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bleibt von heute an vorerst eine Woche lang geschlossen. Dort hat sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Die Eltern waren zuvor vom Gesundheitsamt des Kreises darüber informiert worden. Zu Wochenbeginn sollen alle 50 Kinder und die vier Lehrer auf Corona getestet werden.

Quarantäne für Schiller-Schüler in Anklam

Am Freitag war zudem bekannt geworden, dass an der Schiller-Schule in Anklam eine Lehrkraft positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Kreis Vorpommern-Greifswald hat für die Kontaktpersonen - 99 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen sowie zwölf Lehrkräfte - eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die Schule wird nach Angaben des Landkreises aber nicht geschlossen. Für die anderen Schüler sei der Unterricht gewährleistet, sagte ein Sprecher. Die Eltern würden rechtzeitig informiert, wo und wann die Abstriche vorgenommen werden. Auch ein Schulkind der Regionalschule Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Kreisverwaltung stehen insgesamt 82 Jungen und Mädchen der fünften und sechsten Klassen sowie zehn Lehrer seit Sonnabend unter Quarantäne. Die Betroffenen seien informiert. Sie alle sollen getestet werden.

Wieder Unterricht an Schulen in Löcknitz und Neubrandenburg

Dagegen findet am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) sowie an der Integrierten Gesamtschule "Vier Tore" in Neubrandenburg wieder Präsenzunterricht statt. Beide Schulen waren eine Woche lang wegen Corona-Fällen geschlossen. Die Schulleiter wiesen die Eltern der Schüler darauf hin, ihren Kindern Gesundheitsbescheinigungen mitzugeben. Zu Hause bleiben müssen hingegen in der kommenden Woche rund 20 Kinder einer Neubrandenburger Kita. Sie sind in Quarantäne. Drei Erzieher der Einrichtung waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.10.2020 | 06:00 Uhr