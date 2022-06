Christian Hülshorst Sieger im 100. Bergringrennen in Teterow Stand: 05.06.2022 19:12 Uhr In Teterow (Landkreis Rostock) wurde am Sonntag die 100. Auflage des legendären Bergringrennens ausgetragen. Christian Hülshorst aus Lüdinghausen sicherte sich den Bergringpokal auf der wohl spektakulärsten Motorsport-Grasbahn der Welt.

Hülshorst gewann am Sonntagabend das Rennen um den Bergringpokal vor den Briten Charley Powell und Paul Cooper. Das Rennen wurde nach einem glimpflich verlaufenden Sturz Coopers in der vierten von fünf Rennrunden abgebrochen. Bester Fahrer aus der Region wurde Daniel Rath aus Teterow als Neunter. Im Rennen um das grüne Band hatte Cooper kurz zuvor vor Hülshorst und Manfred Knappe (Traunstein) gesiegt. Lokalmatador Rath kam als Sechster über die Ziellinie. Insgesamt knapp 100 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Europa gingen auf dem Teterower Bergring an den Start. Zum 100. Rennen waren gut 700.000 Euro in die Bahn investiert worden - in ein neues Leitplankensystem, um die Sicherheit für die Fahrer zu erhöhen.

Schwerer Sturz - Niederländer per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Überschattet wurde die Jubiläums-Verstaltung vom schweren Sturz des Niederländers Dave Meijerink. Im Rennen um das grüne Band erwischte Meijerink die Zielkurve nicht und kam mit seiner Maschine zu Fall. Der Niederländer blieb zunächst regungslos liegen, ein Rettungswagen war sofort vor Ort. Per Rettungshubschrauber wurde Meijerink schließlich ins Uniklinikum nach Rostock gebracht. Über die Schwere der Verletzungen wurde nichts mitgeteilt. Es hieß jedoch, Meijerink sei ansprechbar gewesen.

Speedway in Güstrow

Schon am Sonnabend konnten die Besucher in der Teterower Arena einen Lauf um die Weltmeisterschaft erleben. Beim Grand Prix war die Weltelite des Speedway-Sports dabei. Abgerundet wurde das Motorsport-Wochenende mit dem Pfingstpokal im Speeday in Güstrow.

