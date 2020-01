Stand: 31.01.2020 14:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

CDU-Landeschef Kokert zieht sich aus Politik zurück

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Es ist mehr als ein Paukenschlag, es könnte ein landespolitisches Erdbeben werden: Der CDU-Landesvorsitzende und Fraktionschef im Landtag, Vincent Kokert, zieht sich vollkommen überraschend aus der Politik zurück. Das kündigte der 41-Jährige am Freitag nach der Landtagssitzung in einem kurzen Pressestatement an. Zuvor hatte er engste Vertraute und seine Landtagsfraktion informiert.

Rückzug aus privaten Erwägungen

Kokerts Rückzug kommt für die CDU aus heiterem Himmel. Er nannte rein private und persönliche Erwägungen als Grund für den Schritt. Kokert sagte in der Erklärung, er habe sich die Entscheidung nicht leichtgemacht: "Ich bin ein Familienmensch, jeder der mich kennt, weiß das, und das lässt sich mit dem Umfang meiner politischen Arbeit nicht mehr vereinbaren und deshalb habe ich diese Entscheidung im engten Familienkreis so getroffen."

Seit acht Jahren CDU-Fraktionschef

Der gebürtige Neustrelitzer und Vater von vier Kindern will seine Ämter spätestens im März niederlegen. Er hatte intern immer durchblicken lassen, dass ein Leben in der Politik nicht alles für ihn sein müsse. Kokert ist seit gut acht Jahren Chef der CDU-Fraktion, er steht seit dem Frühjahr 2017 an der Spitze des Landesverbandes. Es galt innerparteilich als ausgemacht, dass Kokert die CDU als Spitzenkandidat in den bevorstehenden Landtagswahlkampf führt. Zuletzt lag seine Partei in den Umfragen vor der SPD.

Hoffnungsträger der CDU in MV

Kokert wurde nicht nur in der CDU zugetraut, wegen seiner zupackenden Art die Union nach mehr als 20 Jahren wieder zur Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern machen zu können. Er hatte auch die Rückendeckung der CDU-Bundesvorsitzenden, Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt zieht sich der gelernte Kfz-Mechaniker und Verwaltungsbetriebswirt ins Private zurück. Bei seinem alten Arbeitgeber, den Stadtwerken Neustrelitz, fängt er im März als Betriebsleiter an. Er soll dann zuständig für die Digitalisierung sein.

Renz und Rehberg mögliche Nachfolger

Als seinen Nachfolger an der Fraktionsspitze hat Kokert den bisherigen Parlamentarische Geschäftsführer Torsten Renz vorgeschlagen. An der Spitze der Partei könnte ihm der bisherige Parteivize, der langjährige Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg, folgen. Etliche Abgeordnete wirkten schockiert, nachdem sie Kokert Rückzugsankündigung erfahren hatte. Der designierte Nachfolger Renz sprach von einer "sehr traurigen Nachricht". Es sei eine schmerzliche Entscheidung, die zu akzeptieren ist. Es sei jetzt aber nicht der Moment für Personaldebatten.

