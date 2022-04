CDU-Außenexperte Röttgen empfiehlt den Rücktritt Schwesigs Stand: 17.04.2022 12:45 Uhr Die Kritik an Ministerpräsidentin Schwesig wegen ihrer Russland-Politik und der umstrittenen Stiftung Klima- und Umweltschutz MV reißt nicht ab.

Karfreitag hatte sich CDU-Generalsekretär Mario Czaja in einem Spiegel-Interview dazu geäußert, dass der Untersuchungsausschuss des Landtags jetzt schnell die Rolle Manuela Schwesigs (SPD) klären und auch über Konsequenzen sprechen müsse. Und deutlicher: Eine Ministerpräsidentin könne nicht gleichzeitig “Putin-Lobbyistin” sein. Am Sonntag äußert sich auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und Außenexperte Norbert Röttgen.

Laute Kritik immer mehr auch auf Bundesebene

Die Kritiker laufen sich warm, allen voran die CDU. Und das nicht mehr nur auf Landes-, sondern verstärkt auch auf Bundesebene. Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen legt Schwesig nach den Berichten über ihre Verflechtungen mit Moskau den Rücktritt nahe. Wenn die in den Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, könne Schwesig nicht im Amt bleiben, sagte Röttgen im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schwesig habe mit einem russischen Unternehmen gemeinsame Sache gemacht und die Öffentlichkeit anhaltend und bewusst getäuscht. Mit Blick auf Altkanzler Gerhard Schröder fügte Röttgen hinzu, es liege jetzt in der Verantwortung der SPD, die Verstrickungen mit dem russischen Staat aufzuarbeiten.

Hat die Landesregierung den Willen zur Aufklärung?

Im Mai wird sich in Schwerin ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss um die Hintergründe der Klimastiftung kümmern. Die FDP - mit Fraktionschef René Domke - warnt jetzt vor dem Verschwinden von Unterlagen zur Klimastiftung. Die Liberalen äußern ein deutliches Zeichen von Zweifel, was den Willen zur Aufklärung auf Seiten der Landesregierung angeht. Domke spielt mit seiner Befürchtung auch darauf an, dass zuerst die Presse fast 1.000 Seiten Informationen zur Klimastiftung einsehen konnte. Auch die Grünen sind unzufrieden mit dem Stand der Informationen und prüfen, vor das Landesverfassungsgericht zu ziehen.

Die Stiftung war Anfang 2021 mit dem Ziel gegründet worden, unter Umgehung der Sanktionsdrohungen aus den USA die Ostseepipeline Nord Stream 2 fertigzubauen.



