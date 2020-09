Stand: 12.09.2020 10:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Busunglück: Autobahn 24 in Richtung Hamburg gesperrt

Am Morgen ist ein Fernbus mit 32 Insassen auf der Autobahn 24 verunglückt. Laut Polizei ist der Bus in Höhe der Autobahnauffahrt Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Hamburg von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Rettungskräfte mit Großaufgebot im Einsatz

Rettungskräfte von sechs Freiwilligen Feuerwehren aus der Region waren vor Ort im Einsatz. Der leitende Notarzt Alexander Stahn sagte NDR 1 Radio MV, der Großteil der Fahrgäste sei leichtverletzt oder unverletzt geblieben, vier Reisende hätten mittelschwere Verletzungen davongetragen. Der Notarzt sagte weiter, trotzdem seien alle Fahrgäste vorsichtshalber in Krankenhäuser gebracht worden. Ärzte und Patienten konnten sich demnach nur schwer verständigen - die Reisenden kamen unter anderem aus Tschechien, der Türkei, China und Rumänien.

Hubschrauber wurden nicht gebraucht

Als die Lage noch etwas unklarer war, hatten sich drei Rettungshubschrauber auf den Weg zur Unfallstelle gemacht. Die konnten umkehren und zu ihren Stützpunkten zurückfliegen. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Die A 24 ist auf Höhe der Auffahrt Wöbbelin in Richtung Hamburg gesperrt.

