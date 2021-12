Bundesverfassungsgericht gibt Ex-DDR-Heimkind Recht Stand: 29.12.2021 14:15 Uhr Ein ehemaliges DDR-Heimkind hat erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht (BVG) für seine Rehabilitierung gekämpft. Der Fall muss neu verhandelt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat einem ehemaligen DDR-Heimkind Recht gegeben, das um seine Rehabilitation kämpft. Das BVG warf dem Landgericht Schwerin und dem Oberlandesgericht Rostock nach eigenen Angaben vor, den Fall nicht genügend aufgeklärt zu haben, als sie die Rehabilitierung abgelehnten. 1977 war der damals 13-Jährige mit seiner Mutter in die Tschechoslowakei gereist, um von dort nach Westdeutschland zu fliehen. Beide wurden jedoch verhaftet. Die Mutter kam zunächst in der DDR ins Gefängnis. Im Juni 1978 durfte sie mit ihrem Mann in die Bundesrepublik ausweisen. Ihr Sohn kam in ein Kinderheim im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, wo sie ihn erst im Dezember 1978 abholen durften.

Mutter bereits 1992 rehabilitiert

Die Mutter wurde schon 1992 rehabilitiert. Der Antrag des Sohns wurde aber abgelehnt. Dabei sind laut BVG die Gerichte in Mecklenburg-Vorpommern allerdings Hinweisen nicht nachgegangen, wonach Verwandte das Heimkind hätten aufnehmen können, als die Mutter in Haft kam. Zudem wurde nicht aufgeklärt, warum der Junge nach dem Umzug seiner Eltern in die Bundesrepublik noch ein halbes Jahr im Heim bleiben musste. Das Oberlandesgericht hatte entschieden, dass die Eltern sich nicht aktiv darum bemüht hätten, dass ihr Sohn nicht ins Heim müsse. Es bleibe jedoch "völlig unklar", wie es zu diesem Schluss komme, so das BVG.

Heimeinweisung rechtsstaatswidrig?

Eine Heimeinweisung sei insbesondere dann rechtsstaatswidrig, "wenn die Eltern eines Kindes aus politischen Gründen in Haft waren und die Heimunterbringung erst dadurch erforderlich wurde, dass aufnahmebereite Dritte von den DDR-Behörden übergangen wurden", heißt es in der BVG-Entscheidung. Der Bundestag hatte die Möglichkeit zur Rehabilitierung ehemaliger Heimkinder der DDR 2019 erleichtert. Bei der Rehabilitierung geht es neben der Anerkennung, dass die Menschen Opfer politischer Willkür in der DDR waren, um den Zugang zu Entschädigungen.