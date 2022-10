Bundespräsident Steinmeier startet "Ortszeit" in Neustrelitz Stand: 11.10.2022 15:33 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die von ihm zu Jahresbeginn ins Leben gerufene Reihe "Ortszeit Deutschland" am Dienstag in Neustrelitz fortgesetzt. Bis Donnerstag ist die ehemalige Residenzstadt in Ostmecklenburg Amtssitz des Staatsoberhaupts.

Steinmeier wolle sich dabei viel Zeit nehmen, um mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Herausforderungen, Wünsche, Sorgen und die Demokratie zu reden, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Schon auf dem Weg vom Bahnhof zum Rathaus wurde Steinmeier am Dienstagnachmittag mit der aktuellen Debatte um den Krieg in der Ukraine konfrontiert. Zwei Frauen forderten ihn auf, sich für eine diplomatische Lösung einzusetzen und sich gegen weitere Waffenlieferungen stark zu machen.

Gespräche über Proteste und Energiekosten

Nach der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt sind zunächst Treffen mit Kindern und Jugendlichen geplant. Am Mittwoch soll eine "Kaffeetafel kontrovers" stattfinden, bei der Steinmeier mit Bürgerinnen und Bürgern auch über Protestkultur und die hohen Lebenshaltungskosten diskutieren will, hieß es. Auf dem Drei-Tage-Programm stehen außerdem unter anderem ein Mittelstandsgespräch zu Energiesicherheit und erneuerbaren Energien sowie ein Besuch im Kulturquartier der Stadt.

Slowenischer Präsident zu Besuch

Erstmals wird der Bundespräsident während einer "Ortszeit" einen offiziellen Gast empfangen: Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor soll am Donnerstag mit militärischen Ehren auf dem Marktplatz begrüßt werden. "Ortszeiten" des Bundespräsidenten gab es in diesem Jahr bereits in Altenburg (Thüringen), Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) und Rottweil (Baden-Württemberg). Bei den mehrtägigen Aufenthalten in der Provinz wolle er mit Menschen aller Altersgruppen und sozialen Schichten über aktuelle Herausforderungen, Wünsche und Sorgen ins Gespräch zu kommen, hieß es aus dem Bundespräsidialamt.

