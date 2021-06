Stand: 08.06.2021 19:28 Uhr Bislang 22 Tote in MV nach Corona-Impfungen

In Mecklenburg-Vorpommern hat es bisher 22 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung gegeben. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag mitgeteilt. Es waren vor allem alte Menschen mit Vorerkrankungen, die nach einer Impfung gestorben sind. Bereits von Anfang Januar bis Ende März gab es 20 Todesfälle, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. In der Zeit waren vor allem die Bewohner von Pflegeheimen und sehr alte Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Bis auf einen Fall betrafen die Todesfälle laut Landesamt für Gesundheit und Soziales den Impfstoff von Biontec/Pfizer. | 08.06.2021 19:28